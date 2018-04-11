Сегодня возле школы в Оболонском районе Киева с самого утра начали "запрещенные" садовые работы: здесь белят только что высаженные декоративные деревья.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Техперсонал школы красит как большие деревья, так и только высаженные.

Ранее сообщалось, что коммунальное объединение "Киевзеленстрой" не намерено обрабатывать деревья известью.

В Киеве проводят "запрещенные" садовые работы Фото: ukranews.com

Белят как старые деревья, так и молодые саженцы Фото: ukranews.com

Также "Страна" писала про постановление Киевской городской госадминистрации о запрете белить известью стволы деревьев и бордюры.

Правда позже у Кличко заявили, что запрещали белить в Киеве не все деревья, а только некоторые.

Напомним, что в Ивано-Франковске хотят штрафовать за побелку столбов и бордюров.