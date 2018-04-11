Игроком месяца в УПЛ признали полузащитника Динамо
В Украинской профессиональной лиге (УПЛ) назвали лучшего игрока марта. Им стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.
Фото: upl.ua
В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в марте: 22 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 23 тур - Факундо Феррейра ("Шахтер"), 24 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 25 тур - Николай Шапаренко ("Динамо"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль ("Карпаты"), Марлос ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Заря"), Орест Кузык ("Сталь"), Станислав Кулиш ("Верес").
После определения восьми номинантов болельщики могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в марте, на официальном сайте УПЛ. Всего в голосовании приняло участие около 3300 поклонников футбола.
Результат их выбора таков:
Виктор Цыганков - 46% голосов,
Хорхе Карраскаль - 31%,
Николай Шапаренко - 10%,
Станислав Кулиш - 5%,
Марлос - 4%.
Андрей Лунин - 3%,
Факундо Феррейра - 1%,
Орест Кузык - 0%.
Ранее "Страна" сообщала, что в матче против "Шахтера" Виктор Цыганков может установить новый рекорд "Динамо".
Также мы рассказывали, что Цыганков попал "на карандаш" скаутам "Фиорентины" и "Сампдории".