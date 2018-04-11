В Украинской профессиональной лиге (УПЛ) назвали лучшего игрока марта. Им стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.

Фото: upl.ua

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в марте: 22 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 23 тур - Факундо Феррейра ("Шахтер"), 24 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 25 тур - Николай Шапаренко ("Динамо"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль ("Карпаты"), Марлос ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Заря"), Орест Кузык ("Сталь"), Станислав Кулиш ("Верес").

После определения восьми номинантов болельщики могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в марте, на официальном сайте УПЛ. Всего в голосовании приняло участие около 3300 поклонников футбола.

Результат их выбора таков:

Виктор Цыганков - 46% голосов,

Хорхе Карраскаль - 31%,

Николай Шапаренко - 10%,

Станислав Кулиш - 5%,

Марлос - 4%.

Андрей Лунин - 3%,

Факундо Феррейра - 1%,

Орест Кузык - 0%.

Ранее "Страна" сообщала, что в матче против "Шахтера" Виктор Цыганков может установить новый рекорд "Динамо".

Также мы рассказывали, что Цыганков попал "на карандаш" скаутам "Фиорентины" и "Сампдории".