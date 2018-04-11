Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили деятельность группы бывших граждан России, организовавших в Украине проведение азартных игр в виртуальном казино.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

На протяжении 2010-2012 годов группа граждан Российской Федерации организовала на территории России бизнес по предоставлению игорных услуг в сети Интернет. Позже они сбежали из России в Украину в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них позже оформили гражданство Украины. Законность получения ими украинского гражданства сейчас проверяют правоохранители.

Злоумышленники наняли около 80 работников для организации и проведения азартных игр в сети. Полицейские ликвидировали организованные злоумышленниками восемь сайтов онлайн-казино. Проведено пятнадцать обысков. Двум организаторам незаконного бизнеса уже объявлено о подозрении.

Казино были доступны на следующих интернет-ресурсах:

http//eldoradoclub.com

http//vulkanclub.com

http//24vulkan.com

http//slotvulkanclub.com

http//estcasino.com

http//greencasino.com

http//anonymcasino.com

http//pharaonclub.com

Web-ресурсы были ориентированы на потребителей из стран СНГ. При попытке зайти на веб-ресурс с IP-адреса, расположенного в Украине, пользователю предлагалось обратиться в службу поддержки сайта. В свою очередь, служба поддержки предлагает использовать специальные программы по замене IP-адреса, чтобы обеспечить анонимный вход и свободное посещение их ресурсов. В то же время схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем.

Кроме того, полицейские установили место расположения офисов злоумышленников, где были проведены санкционированные обыски. Там же под их четким контролем работал штат наемных работников – около 80 человек. Среди них – ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, сотрудники Call-центра, бухгалтерии, и тому подобное.

В целом работники киберполиции провели 15 обысков. По их результатам изъято более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карты, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебную и черновую документацию. Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.

Правоохранители установили всех участников преступной группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр в сети Интернет.

В Дарницкий районный суд г. Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения – залог в 1 млн грн. Следствие по делу продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что Киберполиция ищет "белых хакеров" на должности спецагентов.

Также киберзащита и спецназ. Нацгвардия Украины договорилась о сотрудничестве с жандармерией Турции.