На берег Испании вынесло тушу 10-метрового кашалота. Вскрыв тушу ученые обнаружили в желудке млекопитающего 29 килограммов пластика.

Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Twitter.

Эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. Эксперты установили, что это и стало причной смерти животного.

Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика.

"Пластмасса в морях и океанах является одной из самых серьезных угроз для дикой природы во всем мире, поскольку многие животные запутываются в мусоре или проглатывают много пластика, что приводит к их смерти", - заявила гендиректор по вопросам окружающей среды в правительстве Мурсии Консуэло Росауро.

Месяцем ранее ученые сообщили, что в Тихом Океане только между Калифорнией и Гавайскими островами находится около 79 тысяч тонн пластика. К 2050 году, по расчетам специалистов, в океане может оказаться больше пластика, чем рыбы.

Фото: twitter.com/EspNaturalesMur

Как сообщала "Страна", специалисты ВОЗ нашли частицы пластика в бутилированной воде разных стран.

Напомним также, что ученые выяснили, что пластик из океана попадает сначала к рыбам, а потом и к тем, кто ими питается.