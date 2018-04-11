В Испании на берег выбросило кашалота, который съел 29 кило пластика
На берег Испании вынесло тушу 10-метрового кашалота. Вскрыв тушу ученые обнаружили в желудке млекопитающего 29 килограммов пластика.
Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Twitter.
Эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. Эксперты установили, что это и стало причной смерти животного.
Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика.
"Пластмасса в морях и океанах является одной из самых серьезных угроз для дикой природы во всем мире, поскольку многие животные запутываются в мусоре или проглатывают много пластика, что приводит к их смерти", - заявила гендиректор по вопросам окружающей среды в правительстве Мурсии Консуэло Росауро.
Месяцем ранее ученые сообщили, что в Тихом Океане только между Калифорнией и Гавайскими островами находится около 79 тысяч тонн пластика. К 2050 году, по расчетам специалистов, в океане может оказаться больше пластика, чем рыбы.
Фото: twitter.com/EspNaturalesMur
Как сообщала "Страна", специалисты ВОЗ нашли частицы пластика в бутилированной воде разных стран.
Напомним также, что ученые выяснили, что пластик из океана попадает сначала к рыбам, а потом и к тем, кто ими питается.