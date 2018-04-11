Украинская певица Руслана, которая вынуждена была выступать с открытой раной на глазу в Румынии, вновь переживает неприятный момент.

На этот раз артистка разбила голову, собираясь на международную конференцию по продвижению возобновляемой энергетики и энергетической независимости. Инцидент, о котором Руслана рассказала на своей странице в Facebook произошел за полчаса до мероприятия.

"За полчаса до выезда на 7-ю Международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой энергии будущего я готова пройти сквозь все!" - сообщила исполнительница. Также она опубликовала фото с повязкой, которая раньше,судя по всему, закрывала поврежденный глаз.

Фото: facebook.com

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