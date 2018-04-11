В Украине растет число случаев нападений и физической агрессии по отношению к журналистам, а до суда не доходит 96% уголовных производств по нападению на журналиста или препятствованию его работе. Об этом пишут "Украинские новости".

Рост нападений на работников СМИ зафиксировал в 2017 году Национальный союз журналистов: всего было задокументировано 90 случаев физической агрессии по отношению к журналистам.

Этот же тренд отражает и прокурорская статистика, которая включает отчеты полиции. Если в 2015 году согласно прокурорской статистике было зафиксировано 135 случаев нападения и препятствования работе журналистов, то в 2017 уже 284 случая угроз, повреждения техники и других фактов препятствования журналистской деятельности.

Стали чаще открывать уголовные дела

Главной "журналистской" статьей в Уголовном кодексе была и остается статья 171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Именно по ней возбуждается подавляющее большинство дел. По этой статье в 2017 году было зарегистрировано 219 уголовных производств. На 24% больше, чем в 2016 году и на 82% больше, чем в 2015. При этом стали охотнее вносить в ЕРДР "журналистские" дела и по 4 статьям, которые в УК появились в 2015 году.

Фото: ukranews.com

В органах следствия утверждают, что большинство "журналистских" дел закрываются на стадии следствия из-за переквалификации на другие, более суровые статьи Уголовного кодекса. Но проверить это не возможно. К Единому реестру досудебных расследований доступ имеют лишь следователи.

До судов доходит 4% дел

Доходят до суда только единицы полицейских расследований по нападению на журналиста или препятствованию его работе.

По статье 171 каждый год в суды попадает лишь 5-6 дел. Если в 2015 году это было 4% от всех начатых уголовных производств, то уже в 2017 году этот показатель опустился до 2,7%. То есть шанс добиться справедливого наказания для напавшего на журналиста имеет лишь каждое 37-е (!) дело.

Чуть хуже картина по "новым журналистским" статьям. Если в 2016 году в суд пошли 6 таких дел, то в 2017 году – лишь 2.

Фото: ukranews.com

За преступления против журналистов почти нет осужденных

По данным Государственной судебной администрации о количестве лиц, которые понесли наказание за преступления против журналистов, и приговоры в отношении которых вступили в силу.

Из 27 дел, которых попали в суды в 2015-2017 годах, были признаны виновными в нарушении прав журналистов 10 человек. К сожалению, статистика не дает возможности сказать, в скольких делах эти 10 осужденных фигурировали. Некоторые из осужденных были освобождены от наказания по закону "Об амнистии в 2016 году".

В 2017 году в судах было рассмотрено 7 дел по статье 171. По трем из них квалификация "препятствование журналистской деятельности" признана ошибочной, в одном случае обвиняемый признан невиновным, в двух – признаны виновными, но освобождены от ответственности по амнистии и еще в одном случае подсудимый получил условное наказание.

По статье 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста" рассмотрено два дела. Один из подсудимых получил условное наказание. И лишь в одном (!) из 9 дел подсудимый признан виновным и получил реальный срок.

Таким образом, становится очевидным, что полиция и прокуратура стали больше "журналистских" дел вносить в ЕРДР. Но 38% дел закрывается на первичном этапе. Еще 58% дел попадают в "висяки", расследуются годами с минимальным шансом попасть в суд. Около 4% дел попадает в суды. Иными словами 96% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.

Ранее международная правозащитная организация Freedom House признала уголовные дела против издания "Страна" политически мотивированными и заявила об ухудшении ситуации со свободой и демократией в Украине.

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