Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Силу удара он обсудил с советниками. Меры приняты в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Напомним, ранее россияне заявили о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.



Как сообщала "Страна", ранее Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии.

Также Трамп обвинил в организации химатаки в сирийской Думе президента Сирии Башара Асада и назвал его "животным". Он также отметил, что Сирия дорого заплатит за химическую атаку.