"Готовься, Россия, они прилетят", - Трамп сообщил о грядущем ударе по Сирии
Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Силу удара он обсудил с советниками. Меры приняты в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!", - написал Трамп.
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Напомним, ранее россияне заявили о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.
Как сообщала "Страна", ранее Белый дом обвинил Россию в допущении химатаки в Сирии.
Также Трамп обвинил в организации химатаки в сирийской Думе президента Сирии Башара Асада и назвал его "животным". Он также отметил, что Сирия дорого заплатит за химическую атаку.