В Тернополе несколько дсятков человек устроили стычку с 20 полицейскими, не позволяя увезти машину друга с еврономерами на штрафплощадку, передает 0352.ua.

Работники исполнительной службы изымали транспортное средство, но им помешали друзья владельца автомобиля, перекрыв проезд автомобилями на еврономерах. Полиции пришлось вызывать подмогу.

Около 10 машин с европейской регистрацией блокировали автомобиль патрульных и стоящий рядом внедорожник Infiniti, который по закону нужно было транспортировать. На него было заведено дело. Но блокирование подъездов и выездов молодыми парнями не позволило увезти машину. И на следующий день автомобиль продолжал оставаться на своем месте, несмотря на отъезд друзей владельца.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры тернопольской области "медиаТОРу", на месте действительно работала оперативная группа и должна была изъять у хозяина автомобиль Infiniti QX80.

Видео: youtube.com

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