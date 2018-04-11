В среду, 11 апреля, полиция проверяет сообщение о заминировании сразу трех бизнес-центров во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба львовского горсовета.

Как сообщили на "Горячей линии города", по информации Главного управления ГосЧС Украины во Львовской области, сегодня поступило сообщение о закладке взрывных устройств в следующих бизнес-центрах:

- Бизнес-центра на ул. Героев УПА, 73;

- Бизнес-центра на ул. Промышленной, 52;

- Бизнес-центра на ул. Б. Хмельницкого, 176.

Сейчас на местах происшествий работают соответствующие службы.

Напомним, что 29 марта поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве в помещении Шевченковского райсуда Киева по улице Дегтяревской.

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