Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту обстрела, который произошел на КПП "Еленовка" в Донецкой области 7 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российская сторона утверждает, что обстрел был проведен украинскими военнослужащими.

В результате обстрела была ранена мирная жительница, стоявшая на остановке.

"Как и прежде, украинской стороной игнорируются ранее достигнутые договоренности о прекращении огня -Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. Очевидно, что и "пасхальное перемирие", действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью", - говорится в документе Следственного комитета.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что огонь открыл представитель "МГБ ДНР".

"Пограничники получили от граждан информацию, что на блокпосту "Еленовка", который контролируют боевики, работает группа из так называемого "МГБ ДНР". Они проверяют состав представителей смен, замешанных в коррупционных схемах на блокпосту НВФ. Именно в это время один из боевиков достал автомат и дал очередь, попав в женщину, которая ждала на автобусной остановке на временно не подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Представители ОБСЕ встретились с женщиной, получившей ранение на блокпосте в неподконтрольной Еленовке. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 апреля.

"Миссия уточняла сообщения о жертве среди гражданского населения. 7 апреля в больнице в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели поговорили с женщиной (в возрасте около 55 лет), у которой была перебинтована верхняя часть левой руки. По словам пострадавшей, 7 апреля, около 08:00, она ожидала автобус на блокпосте в н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), когда услышала стрельбу и получила огнестрельное ранение в руку. Собеседница сказала наблюдателям, что она обратилась в пункт оказания первой помощи на блокпосту, откуда ее доставили в больницу в Докучаевске. Медперсонал больницы сообщил СММ, что пострадавшей была оказана помощь в связи с полученным сквозным ранением верхней части левой руки. Наблюдатели поговорили с членами вооруженных формирований на блокпосте, которые также заявили, что в женщину стреляли в период с 07:45 до 08:00 7 апреля", – сказано в отчете.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецкой области прорвало водопровод. Докучаевск и Еленовка остались без воды.

Также мы сообщали, что четверо гражданских исчезли на одной машине в серой зоне Донбасса.