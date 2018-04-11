Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 500 человек обратились в медучреждения с симптомами химического отравления после атаки в сирийской Думе. Об этом говорится в сообщении организации.

"В частности, у обратившихся были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы", - отмечает ВОЗ.

По данным организации, более 70 человек, которые укрывались в подвалах, погибли.

При этом 43 смерти связаны с симптомами отравления токсическими химикатами.

ВОЗ указывает, что получила эту информацию от своих партнеров, однако не уточняет, о ком конкретно идет речь.

Как сообщала "Страна", Трамп отменил поездку в Перу, чтобы обдумать ответ на химатаку в Сирии.

Ранее "Страна" писала, что Дональд Трамп пригрозил расплатой "ответственным за химатаку".