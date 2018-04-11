Вчера, 10 апреля, в ответном матче четверьтфинала Лиги чемпионов итальянская Рома совершила невероятное. После безнадежного проигранного матча в Барселоне (4 - 1), римляне выдали сумасшедший матч и разгромили Барселону с крупным счетом 3 - 0, выбив каталонцев из борьбы за трофей.

Подтвердились слова покойного тренера Шахтера Виктора Прокопенко, который в свое время говорил: "Прекратите искать логику в футболе, ее там нет".

В Риме после финального свистка началось всенародное гуляние - ликование. К радостной, многотысячной толпе вышел и президент Ромы Джеймс Паллотта, который на глазах у всех нырнул в римский фонтан. Толпа встретила этот нырок громким ревом одобрения.

Джеймс Паллотта в фонтане, фото: Чемпионат

Своего соперника в 1/2 финала римляне узнают в пятницу, 13 апреля, по итогам жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА на 10 лет отстранили от еврокубков клуб, выступавший в Лиге Европы.