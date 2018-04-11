Известный юрист Андрей Портнов обнародовал письменный ответ на его запрос, в котором сообщается, что в уголовных производствах, которые расследует СБУ, ему не было объявлено ни одной "пидозры".

Ответ СБУ со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 2 апреля 2018 года адвокат обнародовал в Facebook.

"В переводе на простой язык - после всего, что мы о Вас наговорили, претензий к Вам не имеем, просто у нас начальник сошел с ума и мы действуем в рамках генеральной линии его дешёвого пиара", - прокомментировал Андрей Портнов.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее Андрей Портнов подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Он требовал признать недостоверной и опровергнуть распространенную информацию о якобы государственной измене с его стороны.

Ранее в "Народном фронте" заявили об открытии против Портнова уголовного дела. Портнов назвал его фейковым.

Как сообщала "Страна", Портнов заявил, что уже два месяца просит прокуратуру его допросить.