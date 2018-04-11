В Житомирской области с территории исправительной колонии сбежал опасный преступник, которого в 2009 году приговорили к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство и кражу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

"Устанавливается местонахождение Козела Александра Сергеевича, 10.09.1989 г.р., который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4. До ареста он проживал в с. Быстрик Ружинского района", - говорится в сообщении.

Также сообщаются приметы беглеца: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые, уши небольшие оттопыренные, нос скошен в сторону. Над правым глазом есть шрам, на левой руке татуировка в виде букв на пальцах "САНЯ" и между большим и указательным пальцем – буквы "С", на левом предплечье - рисунок "Смерть с косой".

Фото: zt.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", стало известно, что из колонии в Полтавской области сбежал экс-сотрудник СБУ.

Напомним, что из колонии под Киевом сбежали не заключенные, а тюремщик.