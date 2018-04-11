В Украине 8,2 тысячи должников по алиментам объявлены в розыск, 116 тысяч получили запрет на выезд за границу. Такие данные приводит Минюст за первые два месяц действия закона о принудительной уплате алиментов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"С начала года 837,7 млн грн было взыскана в пользу украинских детей", - сказал министр юстиции Украины Павел Петренко во время пресс-конференции в среду.

С начала действия закона взыскано 578,6 млн грн.

По словам министра, около 196 тысяч лиц внесены в реестр должников по уплате алиментов.

Также, по словам Петренко, 116 тысячам должников выдан запрет на пользование оружием и на вождение транспортных средств.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев могут обязать платить алименты пожилым родителям.

Также мы сообщали, что в Минюсте предложили повысить минимальные алименты до 2000 гривен.