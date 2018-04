В США скончалась вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Исполнительница умерла в возрасте 80 лет. Причины смерти Ивонны Стейплз пока не уточняются.

Фото: YouTube.com/CelebrityTV

Американская группа The Staple Singers была основана в 1948 году. Они исполняли музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. Среди известных композиций - Respect Yourself, I’ll Take You There иHeavy Makes You Happy.

Девять альбомов коллектива попадали в американские чарты, а пластинка Let's Do It Again 1975 года заняла первое место в ритм-н-блюзовом чарте. За время существования, до 1994 года, группа выпустила более 20 альбомов.

В 1999 году группа The Staple Singers была включена в Зал славы рок-н-ролла.

