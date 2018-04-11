В Чикаго скончалась вокалистка группы The Staple Singers
В США скончалась вокалистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз. Об этом сообщает Chicago Tribune.
Исполнительница умерла в возрасте 80 лет. Причины смерти Ивонны Стейплз пока не уточняются.
Фото: YouTube.com/CelebrityTV
Американская группа The Staple Singers была основана в 1948 году. Они исполняли музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. Среди известных композиций - Respect Yourself, I’ll Take You There иHeavy Makes You Happy.
Девять альбомов коллектива попадали в американские чарты, а пластинка Let's Do It Again 1975 года заняла первое место в ритм-н-блюзовом чарте. За время существования, до 1994 года, группа выпустила более 20 альбомов.
В 1999 году группа The Staple Singers была включена в Зал славы рок-н-ролла.
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