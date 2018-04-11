Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в деле по подозрению главы ЦИК Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает УНН.

Соломенский районный суд 3 апреля частично удовлетворил ходатайство защитника Охендовского и отменил постановление руководителя САП о приостановлении уголовного производства. В постановлении суда указано, что оно не подлежит обжалованию.

В САП сообщили, что сейчас ожидают полный текст постановления, после чего планируют возобновить следствие по делу Охендовского.

"Дальнейшие наши действия зависят от содержания полного текста постановления, в частности, мотивов, побудивших судью отменить постановление о приостановлении. Пока эти мотивы для нас остаются точно неизвестными ", - говорится в сообщении САП.

Охендовскому инкриминируется получение 16 тыс долларов в качестве возмещения за его официальные командировки, а также еще 145 тыс долларов в записях о которых его фамилия указано как назначение платежа.

Напомним, что глава ЦИК Охендовский за февраль получил зарплату в полтора раза меньше своих замов.

Как сообщала "Страна", нардеп Онищенко заявил, что за регистрацию в ЦИК передал $6 млн на финансирование партии Порошенко.