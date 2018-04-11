Инаугурация переизбранного президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает "Россия 24".

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после вступления его в должность, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", – отметил Медведев.

Напомним, российские выборы президента состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин получил 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66% после обработки 99% протоколов.

Голосование проходило и на территории оккупированного Крыма. МИД Украины неоднократно заявлял, что не признает результаты голосования на полуострове, а также призвал к этому международных партнеров. В ведомстве уточняли, что данный факт искажает результат в целом.

Позже официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт назвала Россию "чудовищем из морских глубин", у которого "множество щупалец".