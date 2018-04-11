В Киеве активисты установили мемориальную табличку, посвященную репрессированной киевлянке Анне Рихтер. Табличка должна напоминать о всех жертвах сталинских репрессий.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook команда проекта "Остання Адреса-Україна".

Табличку установили на дом по улице Лютеранская, 12.

В сообщении отмечается, что Анна Теодоровна Рихтер (Яхлакова), родилась в 1882 году в городе Великий Устюг (Вологодская область). В 1912 году окончила Медицинский факультет Московского университета.

С 1912 года проживала в Киеве, работала зубным врачом.

Впервые была задержана 6 августа 1921 года по делу так называемого Всеукраинского повстанческого комитета, и получила 2 года лагерей условно.

Из протокола допроса становится ясно, что в конце июня 1921 года к Анне Теодоровне пришла незнакомая женщина с просьбой выяснить судьбу мужа, возможно арестованного ВЧК. На что Анна Теодоровна посоветовала обратиться в уголовный розыск или Красный Крест, и дала адрес своей знакомой. Позже выяснилось, что это была осужденная по делу Всеукрповстанкома Криницкая Ю.М. Она и ее муж Гринь Ю. С. были впоследствии расстреляны. Судя по всему, на этом участие Анны Теодоровны в Всеукрповстанкоме и ограничивалось.

14 декабря 1937 года Анна Теодоровна была арестована по доносу художницы Ирины Вейзе, которая рассказала о каком-то "секретном совещании", которое проходило в квартире на Лютеранской в 1918 году. На "секретном совещании»" речь якобы шла об эвакуации раненого немецкого офицера, чтобы спасти его от бойцов Петлюры в 1918 году. На основании этого через двадцать лет Анну Теодоровну обвинили в шпионаже в пользу Германии.

Анну Рихтер расстреляли на основании постановления комиссии НКВД и Прокурора СССР "в порядке приказа № 00439" (без суда и без тройки) 29 марта 1938 года в 23 часа в Киевской тюрьме НКВД. Ей было 55 лет. Рихтер реабилиторована Военным трибуналом Киевского военного округа в 1958 году.

Известный медиаюрист Андрей Рихтер, внук Анны Рихтер рассказал "Стране", что эта табличка должна людям напомнить о событиях, которые происходили в те годы в нашей стране.

"Для нас, прежде всего, это память об Анне Рихтер. Для нас важно, как для родственников, вернуть память о ней. Эта табличка - напоминание о тех ужасах, которые пережила наша страна. Чтобы аресты и убийства невинных людей никогда больше не происходили", - сказал Андрей Рихтер.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ко Дню независимости сократили помощь жертвам политрепрессий.

Также Порошенко подписал указ о чествовании памяти жертв политических репрессий в Украине 1937-1938г.