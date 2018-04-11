В СБУ отказались сообщать, что было изъято во время обысков в квартире и офисе арестованного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает УНН.

"Проводились следственные действия. Изымалось ли что-то - тайна следствия. Следственные действия будут продолжаться и в дальнейшем", - прокомментировали в СБУ информацию о вчерашнем обыске в столичной квартире народного депутата.

Ранее генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Напомним, что во время обыска в квартире внефракционного народного депутата Надежды Савченко сотрудники СБУ изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему. Об этом журналистам сообщила мать Надежды Мария Савченко.

Как сообщала "Страна", также 10 апреля был проведен обыск в офисе Надежды Савченко.