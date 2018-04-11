Интернет гудит от слухов о романе американского актера Брэда Питта со звездой современной архитектуры, 42-летней профессоршей Нери Оксман.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Судя по фото, которое размещено в сети, отношения пары продолжаются с полгода.

Одна из студенток в ноябре 2017 года выложила в Instagram групповое фото с Питтом, сделанное в лаборатории Нери Оксман.

Фото: Camenzino/Instagram

А на еще одном снимке, уже удаленном из сети, актер и архитектор стоят рядом.

Фото: Camenzino/Instagram

Инсайдеры отмечают, что 54-летний Питт сначала очень увлекся профессиональной деятельностью 42-летней Оксман, но впоследствии появились намеки на отношения большие чем дружба.

Ранее СМИ писали о нескольких возможных романах Питта. Ранее Питта и Энистон застукали за поцелуем.

Как сообщала "Страна", в прошлом году СМИ писали о романе Брэда Питта с принцессой Монако.