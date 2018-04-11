Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), который юридически принадлежит группе Метинвест Рината Ахметова (СКМ владеет 72% акций - Прим.Ред.), но уже больше управляется сепаратистами, полностью остановил работу после масштабного пожара, который произошел 6 апреля в конверторном цеху. Об этом сообщает отраслевой портал Uaprom.

Согласно сообщению так называемого "МЧС ДНР", в результате пожара в главном корпусе конверторного цеха ЕМЗ уничтожено оборудование, а также пульты управления.

"Для ликвидации данного пожара от МЧС привлекалось 11 единиц техники и 27 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам очевидцев, на ЕМЗ прогорел ковш со сталью. Кроме того, сгорела одна из двух машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Вследствие пожара пришлось перевести на "тихий ход" две доменных печи №3 и №5, а также остановить два конвертора, две МНЛЗ и алгофабрику.

Напомним, 15 марта 2017 года металлургическая группа "Метинвест" заявила об утрате контроля над всеми своими предприятиями на временно не контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Страна" писала, что сейчас происходит на предприятиях Донбасса под контролем сепаратистов.