МВД Украины предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права. Соответствующие изменения в законодательство были представлены и поддержаны на заседании Кабмина.

Об этом пишет "Украинская правда".

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" разрабатывали совместно с общественной сетью "Опора" и другими субъектами избирательного процесса, работа шла почти 2 года.

"Ключевыми изменениями является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав", – сказал Аваков.

По словам заместителя министра Татьяны Ковальчук, согласно прошлогоднему опросу, 68% граждан недовольны честностью выборов, но лишь 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.

Как рассказала Ковальчук, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализируют мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов.

Наказание в виде лишение свободы сроком до 2 лет предлагают ввести по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 – незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 - нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 - получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.

За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет.

"Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Нашим проектом она повышается до 6 лет", – подчеркнула Ковальчук.

"Правоохранители получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе", - добавила заместитель главы МВД.

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