Еврокомиссия сообщила о проведенных в ряде европейских медиакомпаний проверках.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проверки затронули те медиакомпании, которые занимаются трансляциями спортивных соревнований.

Комиссию беспокоит возможность нарушений антимонопольных правил Евросоюза, в частности запретов на формирование картелей и применение ограничительных деловых практик.

Список компаний, которые подверглись проверкам, не оглашался.

The Telegraph сообщает об обысках в лондонских офисах Fox Networks Group. В свою очередь представители Fox заявили, что сотрудничают с властями.

"Група Fox Networks Group полностью сотрудничает с инспекцией", - подчеркнули в компании.

Согласно информации ЕС, спортивные медиа оказывают серьезное влияние на экономику и организацию спорта, а стоимость прав на эксклюзивные трансляции спортивных мероприятий высшего уровня может достигать миллиардов евро.

Как сообщала "Страна", Еврокомиссия потребовала от Facebook объяснений по поводу сбора личных данных пользователей.

Напомним также, что Еврокомиссия предусмотрела 32,5 млн евро на программы регионального развития в Украине.