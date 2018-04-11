Наши земляки продолжают торить дорогу на Запад. 14 902 украинца получили гражданство Польши в период с 2008 по 2017 год. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел и администрации Польши на запрос Укринформа.

Сообщается, что в 2008 году таких лиц было 579, и с каждым годом это количество увеличивалось. На протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев: в 2015 году - 2 012 человек, в 2016 - 2 096, в 2017 - 2 415 граждан.

На сегодняшний день документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тысяч граждан Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно, сколько украинцев получили гражданство стран Евросоюза в 2016 году.

Также мы сообщали, что в Польше назвали самую большую проблему украинских заробитчан.