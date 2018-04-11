В Волынской области телега с бревнами съехала в кювет, перевернулась и насмерть придавила мужчину и ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о трагедии поступило сегодня, 11 апреля, около часа ночи.

Полицейские выяснили, что 37-летний житель Владимир-Волынского района руководил гужевым транспортом, нагруженным бревнами. Мужчина, вероятно, не справился с управлением и съехал в кювет, где телега перевернулась и придавила ездового и его 14-летнего сына.

Отец и сын погибли на месте.

Трагедия произошла вблизи села Людмилполь.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

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