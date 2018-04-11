В Волынской области телега с бревнами раздавила отца с сыном
В Волынской области телега с бревнами съехала в кювет, перевернулась и насмерть придавила мужчину и ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о трагедии поступило сегодня, 11 апреля, около часа ночи.
Полицейские выяснили, что 37-летний житель Владимир-Волынского района руководил гужевым транспортом, нагруженным бревнами. Мужчина, вероятно, не справился с управлением и съехал в кювет, где телега перевернулась и придавила ездового и его 14-летнего сына.
Отец и сын погибли на месте.
Трагедия произошла вблизи села Людмилполь.
Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.
Ранее "Страна" сообщала, что Палица заявил, что под крышей Волынского облсовета нашли чемодан с оборудованием для прослушки.
Также на Волыни копы избили водителя и применили к нему слезоточивый газ. Видео.