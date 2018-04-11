Сегодня, 11 апреля, в Алжире произошла авиакатастрофа. По последним данным около 200 человек погибли при крушении военного самолета Ил-78.

Об этом сообщает Al Hadath.

По предварительным данным, большинство погибших - военнослужащие.

Ранее сообщалось о 100 погибших.

Крушение произошло между городами Буфарик и Блида.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что самолет упал в аэропорту Буфарика.

Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.

Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.

Как сообщала "Страна", ранее в Алжире также разбился военный вертолет, тогда погибло 12 человек.

Напомним, что в Турции разбился военный самолет. Он разбился в трех километрах к северу от базы.