Генпрокуратура попросит суд разрешить арест депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, которого подозревают в даче взятки в полмиллиона долларов детективу НАБУ.

Об этом сообщает "Укринформ".

Руководитель Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк заявил, что Олег Бабенко за все время следствия ни разу не появился на вызов следователя.

"Мы направим в суд ходатайство о разрешении на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения", - сказал представитель ГПУ.

Он добавил, что следствие также направит документы в полицию для объявления депутата в розыск.

12 января Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении Бабенко. Депутат, по версии правоохранителей, пытался дать взятку 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ, чтобы со счетов его предприятия был снят арест, наложенный в рамках расследования дела о покупке здания завода "Краян" мэрией Одессы по завышенной цене.

При задержании депутат сбежал из окна своего дома.

Напомним, что за одесского депутата Бабенко, который подкупал детектива НАБУ, внесли залог в 2 млн гривен.

Как сообщала "Страна", посредником при огромной взятке сотруднику НАБУ одесским депутатом оказался внештатник НАБУ.