Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вчера давал показания Сенату США по делу об утечке данных пользователей.

Скандал на эту тему разгорелся в марте, когда стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах - в частности, Дональду Трампу.

После этого Великобритания начала расследование: в офисах Cambridge Analytica прошли обыски. Но главный удар был нанесен по Facebook, который - преднамеренно или нет - годами закрывал глаза на утечку данных. А беглый американский разведчик Эдвард Сноуден после этого объявил Facebook "разведывательной компанией".

"Страна" собрала главные тезисы выступления Цукерберга в Сенате.

Большая ошибка

Судя по риторике Цукерберга, его версия происходящего - ошибка, а не преднамеренный слив данных. Впрочем, в это пока слабо верится.

Основатель Facebook принес извинения за то, что компания не сумела обеспечить должную безопасность данных пользователей.

"Мы не давали себе четкого отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом", - заявил Цукерберг. Он признал, что компания приложила недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить утечки и пресечь некорректное использование данных.

Откровенно говоря, это самое слабое место рассуждений Цукерберга - по его словам, Facebook поверил "аналитикам" на слово, что они больше не используют персональные данные, добытые с помощью ФБ.

Настолько поверил, что даже не стал удалять их приложение, с помощью которого собиралась информация о людях (хотя в соцсети обычных пользователей "банят" и за меньшее).

Удаление приложения произошло только после выхода расследований в британской прессе.

"Мы потребовали, чтобы и разработчик приложения, и Cambridge Analytica удалили и прекратили использовать любые данные, которые у них были. Компания сказала нам, что они это сделали. Теперь ясно, что поверить им – большая ошибка. Мы должны были проследить за этим и провести полный аудит", - сказал Цукерберг.

"Гонка вооружений" с Россией

Глава Facebook заявил, что между его компанией и Россией происходит "гонка вооружений в интернете". Также он отметил, что в Facebook недооценили Россию.

По его словам, в Facebook ожидали от России более традиционных кибератак. Однако российская сторона постоянно изучает соцсеть, поэтому компании необходимо тратить больше на безопасность.

Цукерберг не может гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для вмешательства в выборы.

Язык ненависти

Цукерберг рассказал, как компания определяет разницу между языком ненависти и политическим спором:

"Мы разработали алгоритмы искусственного интеллекта. Когда кто-то нарушает политику - то мы это фиксируем, определяем и реагируем. Язык ненависти - очень тяжелый, потому что не удается определить его точно. Особенно на других языках".

По его словам, это сложно, например, если речь идет о террористической пропаганде. "Некоторый контент, связанный с Исламским государством, мы убирали из сети. Я оптимистично оцениваю возможность убирать язык ненависти из интернета, но еще надо много сделать", - сказал Цукерберг.

Он снова пообещал привлечь общественность к процессу проверки "языка ненависти" и блокировать любых рекламодателей, имеющих отношение к этому.

Facebook не продает данные пользователей

Глава компании заверил, что Facebook, вопреки распространенному мнению, не продает рекламодателям данные пользователей. "Мы разрешаем им говорить, кого они хотят достичь, а затем размещаем рекламу. Facebook просто показывает рекламу нужным людям", - пояснил он.

По словам Цукерберга, Facebook абсолютно безопасен, если пользователи внимательно следят, какой информацией с кем делятся.

Также, по его словам, история звонков и сообщения сохраняется, только если пользователь дает разрешение на синхронизацию своей истории с платформой.

При этом Сенатор Билл Нельсон спросил Цукерберга: "После общения с моими друзьями на Facebook и упоминания о том, что я люблю определенный вид шоколада, я вдруг стал получать рекламу этого шоколада. Но что если я не хочу получать коммерческую рекламу?" "У нас такая бизнес модель", - ответилЦукерберг. "То есть в соответствии с вашей бизнес-моделью, я буду должен заплатить вам, чтобы не видеть эту рекламу?" - уточнил сенатор. И Цукерберг это подтвердил.

Запутанные соглашения о конфиденциальности

Цукерберг считает, что многочисленные соглашения только запутывают пользователей.

"Каждый раз, когда пользователь делится информацией, ему задают вопрос, какой круг лиц сможет видеть эту информацию. Длинные соглашения о политике конфиденциальности сильно запутывают.

Чем больше будет условий соглашения, тем меньше людей захотят использовать эту услугу. Я считаю, что важно сказать людям, как именно информация, которую они используют на Facebook, будет использоваться", – сказал Цукерберг.

Что дальше

Марк Цукерберг рассказал, какие три основных цели на данный момент ставит перед собой компания.

"Первое — разобраться в том, что делала с нашими данными Cambridge Analytica и сколько пользователей это затронуло. Второе — проверить другие приложения, которые массово запрашивают данные. Третье — предотвратить подобные утечки в будущем. Я готов ответить на любые вопросы", - сказал он.

А пока Facebook разослал пользователям, пострадавшим от утечки, оповещения.

Кроме того, Facebook ограничил объем данных, которые может получать любое стороннее приложение от пользователей - теперь он включает в себя только имя, фотографию профиля и электронную почту.