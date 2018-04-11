При крушении военного самолета Ил-78 в Алжире погибли 100 человек. Фото. Видео
На севере Алжира потерпел крушение военный самолет Ил-78, в результате чего погибли более 100 человек.
Об этом сообщает Alg24.
Фото: alg24.net
По данным Sky News Arabia, крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что самолет упал в аэропорту Буфарика.
Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.
Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.
Видео: twitter.com/SkyNewsArabia_B
Ранее "Страна" сообщала, что в Хабаровске разбился вертолет, шесть человек погибло.
Также в Аргентине при крушении самолета погибли пять человек.
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