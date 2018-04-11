На севере Алжира потерпел крушение военный самолет Ил-78, в результате чего погибли более 100 человек.

Об этом сообщает Alg24.

Фото: alg24.net

По данным Sky News Arabia, крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что самолет упал в аэропорту Буфарика.

Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.

Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.

Видео: twitter.com/SkyNewsArabia_B

Ранее "Страна" сообщала, что в Хабаровске разбился вертолет, шесть человек погибло.

Также в Аргентине при крушении самолета погибли пять человек.