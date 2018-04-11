Зам винницкого прокурора Попеско погорел на крупной взятке. Фото
Работники СБУ и детективы НАБУ задержали заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области Александра Попеско при получении взятки в размере $6 тысяч.
Об этом cообщает пресс-служба СБУ.
Чиновник требовал деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.
Неправомерная сделка происходила по месту жительства.
Кроме того, полиция "взяла" еще двух посредников.
Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Как сообщала "Страна", Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой на окраине города под Киевом.
Напомним также, что Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.