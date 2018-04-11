Работники СБУ и детективы НАБУ задержали заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области Александра Попеско при получении взятки в размере $6 тысяч.

Об этом cообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

Неправомерная сделка происходила по месту жительства.

Кроме того, полиция "взяла" еще двух посредников.

Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой на окраине города под Киевом.

Напомним также, что Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.