В ходе масштабных проверок по всей стране ГосЧС проверила 1 319 ТРЦ, больниц и школ. Было выявлено более 15 тысяч нарушений.

Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин на заседании Кабмина, передает "112 Украина".

По его словам, проверка мест массового пребывания людей была начата 30 марта этого года. В надзорных мероприятиях задействовали более 2 300 сотрудников ГосЧС.

"На сегодняшний день проверено 1 319 объектов, из которых 937 - школьных и дошкольных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 -ТРЦ и объектов досуга", - рассказал Чечеткин.

При этом спасатели выявили более 15 тысяч нарушений, из которых более 5 тысяч устранялись в течение длительного времени.

"Наихудшая ситуация сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий", - сказал глава ГосЧС.

Он добавил, что на руководителей объектов с нарушениями наложили 1 200 админвзысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов. Из них 16 - ТРЦ, дошкольных и школьных учреждений - 18, больниц - 3.

Напомним, что в ГосЧС заявили, когда будут привлекать к проверкам ТРЦ правоохранителей.

Как сообщала "Страна", в школах, больницах и ТРЦ Киева и Одессы нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.