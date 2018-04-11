Капитану "Норда" предъявили новое обвинение и сегодня изберут меру пресечения
Херсонский городской суд будет избирать новую меру пресечения капитану задержанного Украиной российского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы.
Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил его адвокат Александр Руденко.
"Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы", - отметил защитник.
До этого, 6 апреля херсонский городской суд избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.
Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.
Ранее "Страна" сообщала, что капитан задержанного сейнера "Норд" прибыл на допрос в СБУ.
Также в Одесской области арестовано российское судно, добывавшее песок для Керченского моста.