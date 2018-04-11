Херсонский городской суд будет избирать новую меру пресечения капитану задержанного Украиной российского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы.

Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил его адвокат Александр Руденко.

"Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы", - отметил защитник.

До этого, 6 апреля херсонский городской суд избрал Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.

Ранее "Страна" сообщала, что капитан задержанного сейнера "Норд" прибыл на допрос в СБУ.

Также в Одесской области арестовано российское судно, добывавшее песок для Керченского моста.