В СБУ считают, что Савченко в госпитализации не нуждается, несмотря на спазмы и рвоту
Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ в Киеве до 20 мая по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, в госпитализации не нуждается.
Об этом заявила пресс-служба СБУ, сообщает "Украинская правда".
"Она находится на месте. Ей предоставляют полную медицинскую помощь на месте", - сказали в пресс-службе.
Ранее Вера Савченко, которая приехала навестить нардепа, заявила, что ее сестру должны увезти в больницу 11 апреля.
Напомним, следователь сказал, что арестованная Савченко сама попросилась, чтобы ее обследовали врачи.
В СБУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
"Не знаем, просилась или не просилась. Знаю, что пока состояние ее здоровья не нуждается в стационарном лечении. Вся помощь оказывается на месте", - сообщили в пресс-службе.
"Именно сейчас Вера Савченко встречается с ней", - подытожили в пресс-службе.
После встречи с Надеждой Вера рассказала, что арестованную переведут в больницу 12 апреля.
"Завтра, сказали, 100% переведут. Пристав сказал. Должны были сегодня, но будет завтра. Проблемы с желудком. Она, да, изъявила желание. Спазмы продолжаются. И рвота иногда есть", - сказала Вера Савченко.
Как сообщала "Страна", 10 апреля Вера Савченко заявила, что приехала в СИЗО, но не смогла увидеться с сестрой. Все кабинки для свиданий были заняты.
Перед Пасхой Вера сообщала, что ее сестра потеряла 10 кг, но настроение ее боевое. Надежда Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой: "Пробьются лучи солнца и согреют землю".