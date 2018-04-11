Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ в Киеве до 20 мая по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, в госпитализации не нуждается.

Об этом заявила пресс-служба СБУ, сообщает "Украинская правда".

"Она находится на месте. Ей предоставляют полную медицинскую помощь на месте", - сказали в пресс-службе.

Ранее Вера Савченко, которая приехала навестить нардепа, заявила, что ее сестру должны увезти в больницу 11 апреля.

Напомним, следователь сказал, что арестованная Савченко сама попросилась, чтобы ее обследовали врачи.

В СБУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Не знаем, просилась или не просилась. Знаю, что пока состояние ее здоровья не нуждается в стационарном лечении. Вся помощь оказывается на месте", - сообщили в пресс-службе.

"Именно сейчас Вера Савченко встречается с ней", - подытожили в пресс-службе.

После встречи с Надеждой Вера рассказала, что арестованную переведут в больницу 12 апреля.

"Завтра, сказали, 100% переведут. Пристав сказал. Должны были сегодня, но будет завтра. Проблемы с желудком. Она, да, изъявила желание. Спазмы продолжаются. И рвота иногда есть", - сказала Вера Савченко.

Как сообщала "Страна", 10 апреля Вера Савченко заявила, что приехала в СИЗО, но не смогла увидеться с сестрой. Все кабинки для свиданий были заняты.

Перед Пасхой Вера сообщала, что ее сестра потеряла 10 кг, но настроение ее боевое. Надежда Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой: "Пробьются лучи солнца и согреют землю".