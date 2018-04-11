Посол России в Ливане заявил, что все ракеты США, выпущенные по Сирии, и устройства, из которых они были выпущены, будут сбиты.

Об этом сообщает Reuters.

"Если американцы ударят, их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил посол Александр Засыпкин заявив, что он ссылается на заявление Владимира Путина и руководителя российского Генштаба.

Напомним, что после телефонных переговоров Трампа, Макрона и Мэй США, Франция и Великобритания не договорились о совместном ударе по Сирии.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп, президент США вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.