Графический дизайнер Николя Дамьен разработал шрифты на основе почерков Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Генсбурга.

Об этом сообщает NME.

По мнению дизайнера, проект может послужить источником вдохновения для молодых музыкантов и поклонников легендарных исполнителей.

"Эти шрифты помогут развить творческую фантазию. Почувствовать себя Боуи или Кобейном можно только в воображении, но именно в этом и есть смысл", - отметил Дамьен.

Скачать шрифты можно на сайте дизайнера The Songwriters Font.

Фото: nme.com

Фото: nme.com

Фото: nme.com

Фото: nme.com

Фото: nme.com

Фото: nme.com

Как сообщала "Страна", полицейские нашли украденные дневники Джона Леннона в Берлине.

Напомним также, что злое письмо Джона Леннона к Полу Маккартни продали с молотка за 24 200 фунтов.