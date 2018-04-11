Дизайнер создал компьютерные шрифты по почерку Джона Леннона, Дэвида Боуи и Курта Кобейна
Графический дизайнер Николя Дамьен разработал шрифты на основе почерков Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Генсбурга.
Об этом сообщает NME.
По мнению дизайнера, проект может послужить источником вдохновения для молодых музыкантов и поклонников легендарных исполнителей.
"Эти шрифты помогут развить творческую фантазию. Почувствовать себя Боуи или Кобейном можно только в воображении, но именно в этом и есть смысл", - отметил Дамьен.
Скачать шрифты можно на сайте дизайнера The Songwriters Font.
Фото: nme.com
Фото: nme.com
Фото: nme.com
Фото: nme.com
Фото: nme.com
Фото: nme.com
Как сообщала "Страна", полицейские нашли украденные дневники Джона Леннона в Берлине.
Напомним также, что злое письмо Джона Леннона к Полу Маккартни продали с молотка за 24 200 фунтов.