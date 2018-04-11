В Пентагоне обеспокоены тем, что в ходе возможных ударов США по Сирии могут пострадать российские военные.

Об этом сообщает в среду Los Angeles Times.

"Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу - не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой", - утверждают источники.

Источники газеты из числа бывших и действующих официальных лиц утверждают, что помимо ракет "планируется использовать самолеты для ударов по многочисленным целям в Сирии".

По данным источников, Пентагон, вероятно, требует от президента включить в число целей для нанесения ударов "фабрики по производству силами Башара Асада хлора и других отравляющих веществ", правительственные командные пункты.

Если Трамп согласится на расширенную кампанию по нанесению ударов, то командование Пентагона "скорее всего, будет настаивать на уничтожении сирийской системы ПВО, которая включает, как сообщалось, современные С-400 российского производства".

Во избежание потерь среди российского персонала в Сирии Вашингтон может заблаговременно предупредить Москву о времени и местах ударов, считают источники. Против выступают военные, которые полагают, что Россия передаст эти данные сирийским силам. Это будет способствовать уничтожению сирийцами средств нанесения ударов.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия готовится к военной атаке из США. Обновляется.

Также США, Великобритания и Франция пока не договорились о совместном ударе по Сирии.