Новый отчет американской неправительственной организации Freedom House впервые за последние три года фиксирует ухудшение свободы в Украине.

Главные сдвиги в худшую сторону - по линии свободы медиа и развитию гражданского общества. Не в последнюю очередь на общее падение показателя Украины повлияли и давление властей на "Страну".

Как комментируют в организации, украинские политики используют "чувство патриотизма", чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий, сообщает "Голос Америки".

По мнению директора проекта "Страны в переходном периоде" Нейта Шенкана таким образом политики пытаются исключить их голоса из публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство.

"Страна" анализирует украинскую часть отчета организации.

"Свобода" медиа

Динамика Украины впервые за последние три года ухудшилась - с 4,61 в прошлом до 4,64 единиц в наступившем году. По методологии Freedom House, чем больше цифра - тем хуже ситуация. Крайний показатель - это семерка.

Поэтому, согласно классификации НКО, Украина - это частично свободная страна с "гибридным режимом" (где свобода и диктатура переплетены).

Что же сыграло на падение рейтинга Украины?

Во-первых ухудшилась ситуация со свободой медиа. В 2018 году она внезапно скатилась до уровня 2014-го - 4,25.

Как утверждается в отчете, это произошло из-за блокировки социальных сетей Вконтакте и Одноклассники, а также физических нападений на журналистов и отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

В документе также ставится в упрек правительству блокировка российских телеканалов - в частности, "Дождя", который показал карту Украины без Крыма. Также Киеву напомнили, что он массово высылает иностранных журналистов, включая российских.

В отчете говорится и о практике "черных списков", которую использует Украина - это также упоминается в кейсе свободы слова.

"У Службы безопасности Украины есть черный список из 40 общественных деятелей, которым запрещено въезжать в страну; однако фактическое число людей, которым были заблокирован въезд, намного выше", - утверждает организация.

В документе также упоминается случай с Василием Муравицким, житомирским журналистом, которого судят за госизмену из-за статей, опубликованных в российских СМИ.

В отчете говорится и о нарушениях прав журналистов на территории "ЛДНР", которые повлияли на падение Украины в рейтинге. Судя по всему, американская организация, в отличие от украинских властей, считает неподконтрольные территории Донбасса зоной ответственности Киева.

"Пророссийские сепаратистские группы продолжали занимать части Донецкой и Луганской областей в Донбасском регионе Украины при поддержке России, а Крымский полуостров оставался под российской оккупацией", - говорится в отчете.

Атака на "Страну"

В отчете Freedom House отдельным пунктом упомянуто давление силовиков на "Страну". Дела против нашего издания названы политически мотивированными. В том же контексте говорится о захвате редакции "Вестей".

"В течение года было несколько политически мотивированных дел против средств массовой информации. В августе спецслужба Украины, известная как СБУ, совершила вторглась в помещение сайта "Страна", а также в дома двух журналистов и конфисковала компьютеры.

Упоминается и то, что СБУ обвинила главного редактора "Страны" в раскрытии государственной тайны (более подробно об этом сфабрикованном деле и обысках можно прочитать здесь).

В том же духе силовики, вооруженные автоматами, облаченные в бронежилеты и шлемы, од руководством главного военного прокурора, совершили "набег" на офис компании "Вести Медиа Холдинг", которая владеет рядом печатных и цифровых изданий", - говорится в документе.

На рейтинг Freedom House отреагировал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"То, что НСЖУ делает корректные заявления относительно реальных угроз свободе слова в Украине, подтверждено отчетом авторитетной американской организации Freedom House. И лучшей реакцией чиновников и их адвокатов должно быть не обвинение американских экспертов в "зраде". Не заявления о "недоверии". А публичный отчет по претензиям о притеснениях демократических прав", - написал он в Facebook.

Гражданское общество

Рейтинг гражданского общества снизился с 2,50 до 2,75. Это произошло из-за "клеветнических кампаний" против неправительственных организаций - а также введения электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

"Страна" уже рассказывала, как украинские власти ввели электронное декларирование доходов антикоррупционных активистов - и не смогли отменить его даже после окрика с Запада.

"Несколько известных организаций сообщили, что полиция начала уголовные расследования против них, и произошли физические нападения на известных активистов", - отмечают в организации.

В соцсетях все эти тенденции назвали "скатыванием в позднего Януковича".

"Стали ли украинцы свободнее при Петре Алексеевиче? По данным Freedom House, реальный прогресс есть только в области децентрализации и местного самоуправления, в остальном - хуже, чем в 2010-м, идет процесс даже не сползания, а скатывания в позднего Януковича", - пишет пользователь Facebook Erica Fade.

Что улучшилось

Единственный параметр, по которому показатели выросли - это рейтинг местного самоуправления. Он улучшился с 5,00 до 4,75 - "из-за прогресса в реформе децентрализации и процесса объединения общин, особенно в области фискальной децентрализации".

Также Freedom House поприветствовал образовательную, медицинскую и пенсионную реформы в Украине.

Одновременно в организации раскритиковали процедуру принятия закона о реинтеграции Донбасса. Freedom House заявил, что этот закон принимался непрозрачно, его текст был недоступен для общественности до самого дня подписания.

Также говорится, что этот закон способен сорвать перемирие в регионе.

Выводы Freedom House

Во власти будет по-прежнему доминировать подготовка к парламентским и президентским выборам 2019 года, пишет Freedom House. Давление на гражданское общество и оппозицию, а также попытки правительства консолидировать власть, скорее всего, усилятся в преддверии этих выборов.

Антикоррупционная реформа, по прогнозам американской организации, скорее всего, остановится - главной задачей реформаторов будет сохранение существующих антикоррупционных институтов.

Также в докладе отмечается отсутствие политической воли для создания независимого антикоррупционного суда. Даже если в Украине примут законодательство, позволяющее создать такой орган, он вряд ли будет реализован в соответствии с лучшими международными практиками.

Другие реформы на национальном уровне, такие как децентрализация, здравоохранение и государственное управление, будут продолжаться при поддержке международного сообщества, предполагает Freedom House.

В тоже время, новое законодательство о статусе и реинтеграции Донбасса на востоке Украины, как опасаются в организации, может привести к эскалации конфликта с российскими "доверенными лицами" в регионе и пересмотру предыдущего соглашения о прекращении огня.