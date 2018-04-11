Популярный киевский дворник Александр Остапенко, который подметает столичные улицы во фраке, обзавелся желтым смокингом.

"Страна" навестила Александра Остапенко, который убирает двор, наряжаясь в парадные костюмы.

Раньше мужчина работал водителем маршрутки и также выходил на рейс нарядным, раздавал пассажирам конфеты.

Два года назад он уволился и устроился на работу дворником в одном из киевских дворов по улице Леси Украинки.

На встречу со "Страной" он вышел в новом желтом фраке.

"Вот так теперь людей радую. Конфеты уже не раздаю, просто дарю людям хорошее настроение", - рассказал Александр.

Он поделился и другой приятной новостью: один из жильцов дома подарил ему тромбон. "Я на нем играю изредка, потому что мне соседка снизу начинает стучать. Жалуется тут же, что побелка с потолка сыпется. А кто знает, что они там снизу делают? Может она сама по потолку бегает", - смеется Остапенко.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", Александр Остапенко, ранее работавший водителем столичной маршрутки "45 +22", прославился тем, что выходил в рейс во фраке, а по дороге угощал пассажиров барбарисками. Мужчину уволили из автопарка, по его словам, за нестандартный подход.