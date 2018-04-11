Культовый киевский дворник, который метет улицы во фраке, купил желтый смокинг
Популярный киевский дворник Александр Остапенко, который подметает столичные улицы во фраке, обзавелся желтым смокингом.
"Страна" навестила Александра Остапенко, который убирает двор, наряжаясь в парадные костюмы.
Раньше мужчина работал водителем маршрутки и также выходил на рейс нарядным, раздавал пассажирам конфеты.
Два года назад он уволился и устроился на работу дворником в одном из киевских дворов по улице Леси Украинки.
На встречу со "Страной" он вышел в новом желтом фраке.
"Вот так теперь людей радую. Конфеты уже не раздаю, просто дарю людям хорошее настроение", - рассказал Александр.
Он поделился и другой приятной новостью: один из жильцов дома подарил ему тромбон. "Я на нем играю изредка, потому что мне соседка снизу начинает стучать. Жалуется тут же, что побелка с потолка сыпется. А кто знает, что они там снизу делают? Может она сама по потолку бегает", - смеется Остапенко.
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Как сообщала "Страна", Александр Остапенко, ранее работавший водителем столичной маршрутки "45 +22", прославился тем, что выходил в рейс во фраке, а по дороге угощал пассажиров барбарисками. Мужчину уволили из автопарка, по его словам, за нестандартный подход.