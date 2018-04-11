Главная военная прокуратура намерена в апелляционном суде обжаловать отказ Павлоградского суда рассмотреть обвинительный акт против боевика так называемой "ДНР" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Об этом заявил прокурор Марлен Джербинов в интервью "Громадському радіо".

Обвинение настаивает, что несмотря на полученную в феврале 2017 года информацию о смерти "Гиви", суд должен принять дело к рассмотрению и вынести приговор.

По словам Джербинова, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые в будущем могут быть использованы на международных площадках.

Также прокурор напомнил, что ни обвинение, ни защита, не имеют официальных данных о том, что Михаил Толстых действительно мертв.

Напомним, что ранее Павлоградский суд объяснил вызов на заседание полевого командира т.н. "ДНР" Гиви через год после его гибели.

Как сообщала "Страна", прокурор не смог доказать в павлоградском суде смерть полевого командира т.н. "ДНР" Гиви.