С 11 апреля мобильный оператор "Киевстар", запустивший 4G-связь в 20 городах Украины, ввел ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение компания объяснила "политикой справедливого пользования сетевыми ресурсами", равноправного доступа к качественному мобильному интернету и защитой абонентов от дискриминации.

Ведь по статистике 0,5% абонентов использует аномально большие объемы мобильного интернета - больше 100 тыс Мб ежемесячно.

Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов.

В "Киевстаре" подчеркивают, что 6 тысяч Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.

При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки.

В компании подчеркивают, что 99,5% абонентов "Киевстар", которые пользуются мобильным интернетом, расходуют в месяц менее 100 тыс Мб, поэтому не почувствуют никаких изменений.

Как сообщала "Страна", "Киевстар" начал тестировать Mobile ID на украинских пользователях.

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