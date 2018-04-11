Китай отказался девальвировать юань из-за санкций США
Китайская народная республика не собирается реагировать на торговое противостояние с США девальвацией своей национальной валюты.
Об этом заявил директор Народного банка Китая И Ган, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Сейчас в Китае режим формирования валютного курса функционирует нормально, подчеркнул директор банка И Ган.
В рамках Боаоского азиатского форума И Ган также обнародовал ряд мер по дальнейшему расширению доступа зарубежных инвесторов в финансовый сектор страны.
Ранее "Страна" сообщала, что новости из Китая помогли цене на нефть перевалить цену в $70 за баррель.
Также мы писали, что Китай повысил пошлины на 128 товаров из США.
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