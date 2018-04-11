Генеральная военная прокуратура закрыла уголовное производство, в котором член Высшего совета правосудия (ВСП) Павел Гречкивский проходил в качестве потерпевшего.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам адвоката Гречкивского Евгения Солодко, такое решение было принято после показаний бывшего следователя Генпрокуратуры Дмитрия Суса в суде по делу Гречкивского.

"30 марта бывший замначальника самого распиаренного департамента Генпрокуратуры Дмитрий Сус дал показания в Шевченковском суде. В ГПУ запаниковали в стиле "шеф, фсьо пропало!" Всего два рабочих дня потребовалось Главной военной прокуратуре для того, чтобы закрыть уголовное дело, где группа сотрудников ГПУ, СБУ и частные лица обвиняются в нарушении сразу 6 статей Уголовного кодекса. С 30 марта по 3 апреля установили, что нет никакого состава преступления",- сказал он.

По его словам, потерпевшими в этом деле являются 6 человек, в том числе и Гречкивский.

"Их объединяет то, что эта сработанная группа товарищей фабриковала дела при участии подставных заявителей и с реализацией провокаций. Свидетель - Дмитрий Сус, был допрошен в Печерском суде еще в декабре прошлого года. Показательно, но после того допроса суд пересадил его из-под домашнего ареста прямо в СИЗО. А сам Сус подал заявление об угрозе собственной жизни", - добавил юрист.

Он напомнил, что против Суса Генпрокуратура открыла уголовное производство за заведомо неправдивые показания в суде (ст. 384 Уголовного кодекса).

"Правдивость показаний может быть установлена только судом, а никак не прокуратурой. Там просто могут написать в Facebook, что им это не нравится. А раз так, то напрашиваются на новые дела - за давление на свидетеля и препятствование суду. Статьи предусмотрены. Шапка на ГПУ так мгновенно полыхнула потому, что Сус сказал неудобную правду. Его показаний достаточно на целую серию производств по высокопоставленным сотрудникам ГПУ, и именно поэтому в ответ включилось давление на свидетеля и на суд",- подчеркнул Солодко.

Он добавил, что адвокаты намерены обжаловать закрытие дела о фабрикации уголовного производства против Гречкивского и других лиц.

Как сообщала "Страна", в квартире Гречкивского пытались провести несанкционированный обыск - адвокат.

Ранее подозреваемый в мошенничестве член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский заявил, что не будет сотрудничать со следствием.