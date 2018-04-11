Власти США, Великобритании и Франции пока не приняли совместного решения относительно военного ответа после химатаки в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй провели консультацию по телефону. Они обсудили возможность нанесения удара уже на этой неделе. Но ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.

При этом был рассмотрен вариант, когда военную кампанию возглавит Франция, а не США.

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, США и Великобритания сообщат об окончательном решении в ближайшие дни.

Напомним, что Дональд Трамп, президент США вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.

Как сообщала "Страна", Великобритания пока не готова ударить по Сирии вместе с США. Терезе Мэй нужно больше доказательств.