Курс НБУ на 11 апреля - доллар подешевел, а евро подскочил на 26 копеек
На среду, 11 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара, евро и российского рубля.
Об этом говорят данные на сайте НБУ.
Сегодня официальная цена американского доллара составит 25,98 гривны, это на 4 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Евро, в свою очередь существенно прибавил. Так, европейская валюта подорожала на 26 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 10 апреля, и теперь она будет стоить 32,10 гривны.
Российский рубль упал в цене на 34 коп. - 0,416 грн.
Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара во вторник укрепился, но его скоро опустят.
Также мы писали, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине
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