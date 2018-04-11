На среду, 11 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара, евро и российского рубля.

Об этом говорят данные на сайте НБУ.

Сегодня официальная цена американского доллара составит 25,98 гривны, это на 4 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Евро, в свою очередь существенно прибавил. Так, европейская валюта подорожала на 26 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 10 апреля, и теперь она будет стоить 32,10 гривны.

Российский рубль упал в цене на 34 коп. - 0,416 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара во вторник укрепился, но его скоро опустят.

Также мы писали, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине