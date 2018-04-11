В результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен были убиты 23 человека.

Об этом сообщает канал Globo.

Инцидент произошел в тюрьме "Санта-Изабел"10 апреля. Группа вооруженных людей напала на исправительное учреждение, чтобы помочь сбежать заключенным. Злоумышленники пытались взорвать стену тюрьмы, однако сотрудники колонии применили огнестрельное оружие. Заключенные также были вооружены и открыли ответный огонь.

В перестрелке погибли 23 человека: 22 заключенных и 1 охранник. Ни одному человеку сбежать не удалось.

В феврале 2018 года в тюрьме, предназначенной на 432 человека, находилось 660 заключенных.

Напомним, что в Париже заключенные сбежали из тюрьмы по связанным простыням.

Как сообщала "Страна", в США из тюрьмы сбежали 12 человек благодаря хитрости с арахисовым маслом.