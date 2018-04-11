В России после "черного понедельника" 9 апреля, курс рубля резко пошел вниз. После введения нового пакета санкций против Москвы, акции российских компаний рухнули.

По состоянию на 11 апреля курс евро превысил 80 рублей (ранее такой рост валюта демонстрировала только в марте 2016 года). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на торгах также превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, 11 апреля, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.

Напомним, российский рынок акций восстанавливался во вторник 10 апреля после сильного падения накануне. Поддержку рублевым ценам акций оказал дешевеющий рубль.