Космический зонд Trace Gas Orbiter вышел на планируемую орбиту вокруг Марса и через несколько недель приступит к исследованию атмосферы планеты в рамках первого этапа миссии "Экзомарс".

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Главная задача программы "Экзомарс" - ответ на вопрос, существовала ли когда-нибудь на Красной планете жизнь. Для этого ученые планируют искать следы метана и сопутствующих газов, которые активно вырабатываются земными бактериями, в атмосфере Марса. Если метан найдут с пропаном или этаном, это будет сильным аргументом в пользу существования на Марсе биосферы. Если же вместе с метаном найдут соединения серы, то станет ясно, что это продукты геологической активности.

Изучением марсианской атмосферы займется космический аппарат TGO. Вместе с ним 14 марта 2016 года к Марсу был отправлен спускаемый модуль "Скиапарелли", который должен был протестировать технологию контролируемого спуска и посадки на планету для второго этапа миссии. Однако после того, как в октябре 2016 года аппараты достигли окрестностей планеты и разделились, "Скиапарелли" разбился. TGO, однако, успешно вышел на вытянутую 4,2 - дневную орбиту и приступил к переходу на рабочую круговую орбиту.

В течение года зонд уменьшал период вращения и высоту апоцентра орбиты путем гашения скорости движения об атмосферу Марса. В марте TGO завершил аэродинамическое торможение, перешел на более близкую к планете орбиту и протестировал научные приборы. Теперь же аппарат наконец вышел на круговую научную орбиту с высотой около 400 километров и периодом 2 часа.

Начало наблюдений в режиме затемнения (когда Солнце заходит за диск планеты и просвечивает слой атмосферы) запланировано на 21 апреля. Выполнять это задание будут спектрометрические комплексы ACS и NOMAD. Также в апреле будет проведена тестовая передача данных с Марса на Землю и обратно, чтобы проверить способность TGO работать в режиме ретранслятора сигнала от других космических аппаратов.

"Экзомарс" - совместная программа Федерального космического агентства России (Роскосмос) и Европейского космического агентства. Также недавно Роскосмос рассказал о начале активного этапа работы над другим совместным проектом, на этот раз с NASA, получивший название "Венера-Д". Ученые планируют отправить к Венере долгоживущую космическую станцию, которая способна провести на поверхности планеты больше месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что Маск опубликовал фото корпуса новой ракеты BFR, которая может полететь на Марс.

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