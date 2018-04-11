В сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8, который утром 11 апреля упал в Хабаровске.

На видео виден дым, поднимающийся над вертолетом. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в туман.

Спасатели ранее сообщали, что потушили пожар на месте крушения. На борту вертолета, который выполнял учебно-тренировочный полет, было шесть членов экипажа. Все они погибли.

Вертолет упал на антенном поле, в районе улиц Антенная и Хирургическая. Обломки Ми-8 разбросаны в радиусе двух километров.

Напомним, что в Полтавской области на поле рухнул частный вертолет Ми-2.

Как сообщала "Страна", в Аргентине при крушении самолета погибли пять человек.