Сегодня, 11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Это связано с ожидаемыми осадками.

В результате лавинного дозора по маршруту гор Брескул - Говерла обнаружено схождение двух лавин мокрого снега с северо-восточного склона Говерлы, объемом 7200 м3 и 10000 м3, а также четырех лавин мокрого снега с восточного склона и трех с северо-восточного склона горы Петрос приблизительным объемом 4000-11000 м3.

Также было обнаружено схождение одной лавины мокрого снега с восточного склона горы Близница и одной лавины мокрого снега с восточного склона горы Догяска массива Свидовец.

Ориентировочная дата схода лавин 3-6 апреля 2018 года.

Проведено обследование двух лавин мокрого снега, которые сошли с северо-восточного склона горы Брескул 5 апреля 2018 гора объемом 720 м3 и 750 м3. В общей сложности спасатели насчитали 13 сошедших лавин.

Убытков и жертв нет.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах.

Также Украине угрожает повышение уровня воды в реках и сход лавин в горах.